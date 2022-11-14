Nord Stream AG начала обследовать точки разрыва «Северного потока» в водах Дании

Компания Nord Stream AG, которая является оператором «Северного потока», начала обследовать точки разрыва газопровода в водах Дании. Об этом сообщается на сайте организации.

Как заявили в компании, Датское агентство геоданных предоставило ей соответствующее разрешение. Обследование, которое осуществляет зафрахтованное Nord Stream AG судно, проводится в исключительной экономической зоне Дании.

«Длительность обследования будет зависеть от ограничений доступа в зону повреждений, связанных с погодными условиями», — сказано в сообщении.

Ранее Nord Stream AG завершила первоначальный сбор данных на месте повреждения первой нитки газопровода в исключительной экономической зоне Швеции. В компании сообщили, что на морском дне были обнаружены кратеры техногенного характера глубиной от трех до пяти метров на расстоянии около 248 метров друг от друга. Участок трубы между кратерами был полностью разрушен.

26 сентября были зафиксированы повреждения и утечки газа на трех нитках «Северного потока» и «Северного потока — 2». Сейсмологи зафиксировали два взрыва на маршрутах пролегания газопроводов. ФСБ России завело дело об акте международного терроризма. Прокуратура Швеции инициировала расследование инцидентов.

Оператор газопроводов компания Nord Stream AG заявила, что сроки восстановления газопроводов пока оценить невозможно.

Россия и Турция прорабатывают создание газового хаба, через который можно было бы переместить транзит с «Северных потоков».