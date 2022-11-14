Абрамченко заявила, что таможенная комиссия одобрила экспортную квоту на 25,5 млн тонн зерна

Заместитель председателя правительства Виктория Абрамченко в своем Telegram-канале заявила, что подкомиссия по таможенно-тарифному регулированию Минэкономразвития России одобрила увеличение экспортной квоты до 25,5 млн тонн зерна в 2023 году.

«Подкомиссия по таможенно-тарифному регулированию Минэка поддержала предложение Минсельхоза по увеличению квот на вывоз зерна в 2023 году до 25,5 миллиона тонн», — пишет Абрамченко.

В частности, речь идет о поставках на экспорт пшеницы, ржи, меслина (смесь пшеницы и ржи в пропорции два к одному), ячменя и кукурузы.

Абрамченко уточнила, что в 2022 году Россия собрала рекордный урожай зерна — более 150 млн тонн зерна. Этого объема хватает для покрытия собственных потребностей в обеспечении продовольственной безопасности, а также для масштабного экспорта зарубеж.

Ранее премьер-министр Великобритании Риши Сунак обвинил Россию в «превращении продовольствия в оружие».