«Укрэнерго» сообщило о повреждении одного из ключевых энергообъектов на Украине

Один из ключевых объектов энергетики Украины серьезно поврежден на прошедшей неделе, сообщили в пресс-службе национальной энергетической компании «Укрэнерго».

Компания уточнила, что это повлияло на энергоснабжение ряда регионов, где ситуация продолжает быть сложной, включая Киев и Киевскую, Черниговскую, Черкасскую, Житомирскую, Сумскую, Харьковскую, Полтавскую области, где проводят плановые и аварийные отключения.

Также приводятся слова председателя правления «Укрэнерго» Владимира Кудрицкого, который пояснил, что Киевский и Харьковский энергоузел являются большими регионами потребления электроэнергии, куда передается электроэнергия из тех регионов, где она сейчас производится.

«Но сеть в этих областях понесла очень серьезные повреждения и она постепенно восстанавливается силами «Укрэнерго» и других энергетических компаний», — поясняет Кудрицкий.

Он подчеркнул, что сходных по масштабу повреждений, которые с 10 октября понесла украинская энергетика, не испытывала ни одна энергосистема».

Накануне «Укрэнерго» ввело в Киеве и семи областях Украины аварийные отключения энергоснабжения.