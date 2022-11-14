Российские авиакомпании получат 9 млрд рублей на возмещение расходов по внутренним рейсам

Росавиация: 19 авиакомпаний получат 9 млрд рублей на оплату расходов по внутренним рейсам

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Илья Наймушин/РИА «Новости»

Девятнадцать российских авиакомпаний получат 9 млрд руб. на возмещение операционных расходов на перевозки внутри страны. При этом общий объем программы субсидирования отрасли составит 100 млрд руб., сообщается на сайте Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиации).

«За апрель — сентябрь 2022 года в рамках заключенных с авиакомпаниями соответствующих соглашений по данной программе субсидирования выплачено 91 млрд руб. В целях реализации данной программы в ноябре текущего года будут осуществлены выплаты оставшейся суммы (9 млрд руб.) выделенной субсидии», — говорится в пресс-релизе ведомства.

Финансовую помощь получат российские авиакомпании «ИрАэро», «Уральские авиалинии», «Смартавиа», «Нордстар», «Ямал» и другие.

Данная мера позволит сохранить специалистов авиационного персонала гражданской авиации и помочь перевозчикам продолжить свою деятельность на территории страны. Кроме того, выделенные субсидии должны помочь сдержать рост цен на внутренние авиаперелеты, добавили в Росавиации.

19 августа организация «АТ-Лизинг» предложила российским авиакомпаниям взять в лизинг советские 120-местные самолеты Як-42Д. Это позволит осуществлять рейсы за рубеж без опасения санкций. При этом в распоряжении самой «АТ-Лизинг» есть 14 подобных бортов.

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