«Ъ»: алкогольные компании в России стали оптимизировать производство из-за санкций

Российские производители спиртных напитков стали оптимизировать производство на фоне международных санкций и торговых ограничений, введенных западными странами против Москвы. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на данные Росаккредитации.

Так, крупный производитель алкоголя ГК «Руст» Рустама Тарико, которому принадлежат бренды «Русский стандарт», «Зеленая марка» и другие, был вынужден перенести разлив своего виски Darrow из Шотландии в Россию. Производить алкогольные напитки будут на заводе в Подмосковье.

Оптимизировать производство пришлось и производителю коньяка. Так, калининградский завод «Альянс-1892», ответственный за выпуск бренда «Старый Кенигсберг», вместо французского сырья начал закупать коньячный дистиллят в Грузии. Однако из-за введенных торговых ограничений больше всего пострадала именно категория виски.

Сразу несколько крупных зарубежных брендов, включая Johnnie Walker, Jack Daniel's, White Horse, получили разрешение на поставки путем параллельного импорта вместо ввоза напрямую от производителей.

«За январь — сентябрь поставки напитка в РФ сократились на 57% год к году, до 10,9 млн литров, только за третий квартал — на 71%, до 2,9 млн литров год к году», — сообщается в материале.

9 ноября РБК со ссылкой на участников рынка сообщил о возможном дефиците текилы, бурбона и коньяка на новогодние праздники. Это будет обусловлено трудностями с доставкой алкоголя от зарубежных производителей из-за международных санкций против России. В итоге на прилавках магазинов может образовать нехватка популярных брендов: шампанского Moët, виски Chivas Regal, ликера Baileys и других.