В США назвали страны, которым выгодно введение потолка цен на российскую нефть

Reuters: Минфин США считает введение потолка цен на нефть из РФ выгодным для Китая и Индии

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Dmitry Lovetsky/AP

Министр финансов США Джанет Йеллен заявила, что ограничение цен на нефть из России будет выгодным для Китая, Индии и других стран, которые ее закупают. Об этом она сообщила, общаясь с журналистами на Бали в рамках индонезийского председательства в G20, передает Reuters.

«Мы считаем, что ограничение цен — это то, что выгодно Китаю, выгодно Индии и выгодно всем покупателям российской нефти», — сказал министр.

Йеллен отметила, что соответствующая мера позволит КНР и другим странам иметь больше рычагов влияния для договоренностей о закупке нефти из России по более низкой цене.

Накануне глава Минфина США заявляла, что Россия будет пытаться искать новых покупателей нефти после введения предельных цен, однако ей будет сложно продавать ее по прежней цене.

12 ноября доцент Финансового университета при правительстве РФ Валерий Андрианов в своей статье написал, что введение потолка цен на нефть из России может привести к деглобализации мирового рынка нефти, отчего Запад потеряет над ним контроль.

В первой половине сентября в американском Минфине сообщили, что США вместе с союзниками из G7 (Великобритания, Германия, Италия, Канада, Франция, Япония и США) и Евросоюза введут запрет на морские перевозки российской нефти 5 декабря, а нефтепродуктов — 5 февраля.

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