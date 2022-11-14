«Известия»: мобилизованным бизнесменам дадут отсрочку по платежам за аренду оборудования

Министерство финансов Российской Федерации разрабатывает законопроект о предоставлении отсрочки по арендным платежам за недвижимость и оборудование для призванных бизнесменов, который будет принят до конца 2022 года, пишет газета «Известия».

Мобилизованным предпринимателям хотят предоставить право на отсрочку по уплате арендных платежей.

Данная мера коснется индивидуальных предпринимателей (ИП), самозанятых, а также распространится на компании малого и среднего бизнеса (МСП).

Ранее сообщалось, что мобилизованные бизнесмены получили пять дней на решение оргвопросов. В публикации отметили, что по первоначальным планам предполагалось выделить на решение оргвопросов неделю, а некоторые депутаты предлагали даже увеличить этот срок, но в итоге его, наоборот, сократили до пяти дней. При этом по законопроекту бизнесмен за установленный срок имеет право передавать управление бизнесом доверенным лицам или же просто сохранить регистрацию своих организаций без изменения на время участия в спецоперации.