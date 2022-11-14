Премьер Британии Сунак: высвобождение запасов зерна позволит справиться с мировым голодом

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак призвал богатые сельскохозяйственные страны высвободить запасы зерна, чтобы справиться с мировым голодом. Об этом он написал в статье, опубликованной в газете The Daily Telegraph, передает ТАСС.

«Я поддерживаю [усилия] генерального секретаря ООН [Антониу Гутерриша] по обеспечению перевозок зерна в Черном море и призываю все те страны, которые могут производить больше продуктов питания или высвободить резервы, поступить именно таким образом, чтобы помочь увеличить поставки», — сказано в сообщении.

Кроме того, Сунак, говоря о ситуации на Украине, заявил, что Соединенное Королевство вместе с союзниками «не позволят своему экономическому будущему стать заложником», в том числе за счет отказа от углеводородов из «таких стран, как Россия».

Также глава британского правительства отметил, что президент РФ Владимир Путин, который не приедет на саммит G20, «даже не попытается объяснить свои действия» на Украине.

Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский не приедет на саммит G20 на Бали. Об этом сообщил министр-координатор по морским делам и инвестициям Индонезии Лухут Бинсар Панджаитан.

Панджаитан отметил, что Зеленский не сможет присутствовать на саммите G20, так как будет занят внутренними делами Украины.

Он также подтвердил, что на саммите не будет присутствовать Путин.

Глава Министерства иностранных дел РФ Сергей Лавров уже прибыл на Бали для участия в саммите G20.