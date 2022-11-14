Главы МИД ЕС планируют утвердить военную миссию для Украины и новые санкции против Ирана

Главы МИД Евросоюза проведут в понедельник, 14 ноября, в Брюсселе очередное заседание Совета по иностранным делам, на котором планируется утвердить миссию по оказанию военной помощи Украине и принять новые санкции против Ирана. Об этом сообщил высокопоставленный европейский источник, передает РИА Новости.

Помощь Киеву подразумевает подготовку и экипировку до 15 тыс. военных Вооруженных сил Украины. На тренировочную миссию, которая рассчитана на два года, выделят €106,7 млн. Подготовка украинских солдат будет проходить в Польше и Германии.

Кроме того, на встрече обсудят расширение санкций против Ирана и ситуацию в Белоруссии. Отмечается, что на рабочий завтрак до начала совещания приглашена бывший кандидат в президенты республики Светлана Тихановская.

Также главы внешнеполитических ведомств Евросоюза могут затронуть тему отношений с Россией, однако каких-либо решений принимать не собираются.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц заявлял, что Евросоюз введет дополнительные санкции против Ирана, в том числе из-за якобы поставок России своих беспилотников.

9 ноября сообщалось, что Болгария согласилась участвовать в тренировочной миссии Европейского союза для украинских военных.

До этого французский министр обороны Себастьян Лекорню заявил, что власти Франции собираются передать Киеву еще шесть гаубиц CAESAR. Он отмечал, что речь идет о вооружениях, которые президент Пятой республики Эммануэль Макрон обещал отправить Украине в рамках военной помощи.