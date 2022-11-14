Центробанк начал обсуждать с банками льготную ипотеку для жителей Донбасса

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Alexander Ermochenko/Reuters

Центральный банк России (ЦБ РФ) проводит консультации с некоторыми российскими кредитными организациями по поводу упрощения получения ипотеки и других кредитов жителям регионов, которые были приняты состав Российской Федерации. Об этом информирует РБК со ссылкой на источник.

Отмечается, что на данный момент переселенцы с новых территорий финансовыми услугами не обеспечены из-за «набора обстоятельств», по словам источника.

Регулятор обсуждает с банкирами спектр финансовых услуг, который они могут предоставить клиентам из новых регионах страны, пока их миграционный статус не уточнен — они не получили вид на жительство или российский паспорт.

Ранее сообщалось, что Израиль готов выделить $25,5 млн для новых репатриантов из России. Предложение намерены совместно вынести на рассмотрение кнессета (парламент Израиля) министерство репатриации и интеграции и Минфин. Это будет входить в стратегический срочный план репатриации евреев и имеющих право на возвращение по израильскому законодательству лиц, прибывающих из России.

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