Bloomberg: полиция Багамских островов заявила, что расследует банкротство криптобиржи FTX

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Виктор Толочко/РИА «Новости»

Полиция Багамских островов начала расследование банкротства криптовалютной биржи FTX. Об этом написало агентство Bloomberg со ссылкой на сообщение правоохранительных органов карибского государства.

«В свете краха FTX во всем мире и предварительной ликвидации FTX Digital Markets Ltd. команда финансовых следователей из отдела по расследованию финансовых преступлений тесно сотрудничает с комиссией по ценным бумагам Багамских островов, чтобы выяснить, были ли совершены какие-либо противоправные действия», — сказал представитель полиции.

Накануне агентство Reuters со ссылкой на источники написало, что основатель и бывший гендиректор криптобиржи FTX Сэм Бэнкман-Фрид тайно перевел $10 млрд клиентских средств торговой компании Bankman-Fried Alameda Research, $2 млрд из которых пропало.

Тогда же стало известно, что FTX за сутки потеряла $662 млн при загадочных обстоятельствах.

Ранее 13 ноября агентство Bloomberg сообщило, что Бэнкман-Фрид лишился всего своего состояния в $16 млрд. Это стало одним из крупнейших в истории потерь состояния.

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