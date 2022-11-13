«Эвотор»: цены на продукты в октябре снизились на 0,3%

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Алексей Мальгавко/РИА «Новости»

Цена на продукты в российских несетевых магазинах розничной торговли уменьшилась в октябре 2022 года на 0,3% относительно сентября. Об этом написало РИА Новости со ссылкой на исследование производителя «умных» онлайн-касс и программного обеспечения (ПО) «Эвотор».

Отмечается, что сильнее всего сократилась стоимость гречки (-3%). На 1% упала цена на рис, сыр, сметану, пшеничную муку, чай, лимонад, зефир и детские молочные продукты питания.

Однако цена на молоко и карамельные конфеты, наоборот, выросла — на 2%.

При этом в октябре в годовом выражении цены на продукты в розничных магазинах выросли на 23,8%. Больше остальных подорожал молотый кофе — на 55%, стоимость лапши быстрого приготовления увеличилась на 42%, томатная паста повысилась в цене на +34%, сливки подорожали на 30%.

На этой неделе руководитель Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России Максим Шаскольский сообщил, что наценки на социально значимые товары в российских торговых сетях снизились с 22% до 6%.

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