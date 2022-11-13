Эрдоган собирается обсудить на саммите G20 вопросы поставок зерна бедным странам

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что он намерен обсудить на полях саммита Группы двадцати (G20) вопросы экспорта зерна по морскому гуманитарному коридору, главным образом бедным государствам Африки, передает телеканал ТРТ.

По его словам, инициатива по поставкам зерна по Черному морю была успешно реализована.

«К настоящему времени экспортировано свыше 10 млн тонн сельхозпродукции. Мы продолжаем усилия по поставкам зерна, главным образом бедным странам Африки, которые в нем нуждаются. Этот вопрос планируется обсудить на встречах с коллегами на саммите G20», — сказал турецкий лидер.

Ранее заместитель министра инфраструктуры Украины Юрий Васьков говорил, что украинская сторона предложила ООН и Турции продлить зерновую сделку на год и включить в нее порты Николаевской области. По его словам, порты юга Николаевской области обеспечивали 35% украинского экспорта продовольствия.

До этого Эрдоган сообщил, что договорился с президентом РФ Владимиром Путиным о бесплатных поставках зерна в нуждающиеся страны.

22 июля представители России, Украины, Турции и ООН подписали в Стамбуле соглашения о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии РФ вывозу украинского зерна. Сделка предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу.