Аналитик Юшков заявил о возможном росте цен на нефть в ближайшие месяцы

Цены на нефть в ближайшее время будут расти из-за санкций Запада по отношению к российскому топливу, а также из-за сокращения объемов добычи ОПЕК+. Об этом RT заявил эксперт Финансового университета при правительстве России и ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.

«ОПЕК+ с 1 ноября снизила объемы добычи, и они находятся на пониженном уровне. Предложение на мировом рынке снижается. Это толкает цены на нефть вверх. Плюс США сокращают продажи нефти из своих стратегических резервов, там их становится все меньше и меньше», — отметил Юшков.

По его словам, с 5 декабря также вступают в силу запреты против российской нефти со стороны Евросоюза. То есть морским транспортом нефть из России поставлять нельзя. При этом рост цен на нефть в мире ускорится, если Россия не успеет вовремя переориентировать поставки в Азию, так как в этом случае придется временно сократить добычу. Все эти процессы пугают рынок.

Он добавил, что кроме вышеперечисленных причин нефть может дорожать из-за угрозы глобальной рецессии.

Ранее в воскресенье портал Shafaq news сообщал, что Ирак собирается поддерживать цены на нефть на стабильном уровне, который не будет превышать $100 за баррель.

До этого глава Минфина США Джанет Йеллен заявила, что Соединенные Штаты не против, чтобы Индия закупала российскую нефть дороже ценового потолка, не используя для этого услуги западных компаний.