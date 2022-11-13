ТАСС: Россия выплатила более 11 млрд рублей матпомощи беженцам с Донбасса и Украины

Россия выплатила в качестве материальной помощи более 11 млрд руб. беженцам, прибывшим с территории Донбасса и Украины. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на силовые структуры.

Как напомнил собеседник агентства, беженцам, по решению правительства России, выплачивается единовременная материальная помощь по 10 тыс. руб. на одного человека.

«На сегодняшний день в общей сложности выплачено более 11 млрд рублей», — сказал он.

Всего в Россию, по последним данным, прибыли 4,7 млн беженцев, в том числе 710 тыс. детей.

В сентябре ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах сообщал, что Россия выплатила более 11,6 млрд руб. беженцам с Украины, из Донбасса и на пострадавших территориях. Как отмечалось, беженцам, прибывшим в Россию, выплатили более 8,1 млрд руб. На тот момент сообщалось, что с территории Украины и Донбасса в Россию прибыли более 4 млн человек, включая 634 тыс. детей.