В Петербурге легендарный Дом книги открылся после реконструкции

В старинное здание Дома Зингера на углу Невского проспекта и канала Грибоедова после реставрации 12 ноября вернулся обновленный Дом книги, сообщает «Вечерний Санкт-Петербург».

В СМИ отмечают, что в день открытия очередь из желающих посетить знаменитый книжный выстроилась еще за час до начала церемонии открытия.

Отмечается, что на открытии присутствовал губернатор Петербурга Александр Беглов. Он отметил в своей речи, что городское правительство добилось возвращения городского предприятия в Дом Зингера, и поблагодарил всех, кто помогал с ремонтом здания.

В обновленном Доме Книги будет представлено более 60 тысяч наименований книг и сувениров с акцентом на петербургской литературе: стеллажи с произведениями местных авторов будут располагаться на первом этаже.

«Фонтанка» сообщила, что для посетителей пока открылись первый и второй этажи, в то время как цокольный — остается на ремонте.

По информации издания, обновления затронули венецианскую штукатурку, частично — оконные стекла и напольную плитку, специалисты восстановили исторические люстры и воссоздали уникальный витражный потолок. Цвет стен помещения сменили с зеленого на кирпичный, а в залах поставили сделанную на заказ мебель.

Дом книги был закрыт с марта 2022 года из-за ремонта, реконструкции здания и обновления концепции. Работы обошлись городскому бюджету в 200 млн рублей.

До этого Дом книги в здании «Зингер» планировали открыть к юбилею Петра I в июне 2022 года, но из-за юридических аспектов сроки передвинулись.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть