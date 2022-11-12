Эрдоган: Турция намерена создать международный хаб, формирующий цены на газ

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Global Look Press

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил о намерении властей сформировать на территории страны международный газовый хаб, участники которого будут определять цены на ресурс, передает «Анадолу». Об этом он сообщил на церемонии запуска газораспределительных сетей в провинции Кастамону на севере страны.

По словам главы государства, Турция готова к сотрудничеству по любым вопросам, которые связаны с газопроводами и сжиженным природным газом (СПГ). По его словам, в этой связи страна ведет активные переговоры со многими государствами: от Центральной Азии и Средиземного моря.

«Готовимся создать в Турции газовый рынок, который объединит на одной площадке более одного игрока, позволит заключать контракты, и тем самым формировать цены на газ», — приводит издание слова президента.

Эрдоган напомнил, что через территорию Турции проходят семь экспортных газопроводов, также страна располагает двумя СПГ-терминалами, двумя подземными газохранилищами и двумя плавучими установками для хранения и ре-газификации СПГ.

Он отметил, что Турция ускорила работы для старта добычи топлива со своего месторождения «Сакарья» в Черном море — специалисты завершили бурение девяти из десяти скважин.

Ранее глава Минэнерго Турции Фатих Донмез заявил о старте переговоров турецких властей с возможными поставщиками газа по проекту хаба.

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