Глава Минфина США Йеллен призвала стабилизировать отношения с Китаем

Министр финансов США Джанет Йеллен призвала стабилизировать отношения Соединенных Штатов с Китаем и возобновить регулярные линии связи между странами. Об этом она сообщила в интервью газете The New York Times.

«Я думаю стабилизировать отношения и попытаться наладить их на лучшей основе, признавая при этом, что у нас есть целый ряд проблем, и мы хотели бы их решить», — сказала Йеллен в преддверии саммита G20 в Индонезии.

Как отмечает газета, ее комментарий прозвучал перед встречей министра финансов США с управляющим Народного банка Китая И Ганом.

По словам министра, она в курсе, что Китай озабочен политикой США по запрету продаж передовых полупроводников в КНР.

Для Соединенных Штатов важно объяснить, почему они это делают и что это не попытка полностью парализовать экономику Китая и остановить ее развитие, подчеркнула она.

Несмотря на надежды Йеллен на улучшение отношений, в прошлом она публично критиковала Китай, напоминает NYT.

Отношения США с Китаем значительно ухудшились во время правления администрации Дональда Трампа, когда он ввел тарифы на китайский импорт на сотни миллиардов долларов, а позже обвинил Пекин в пандемии коронавируса.

При этом с администрацией нынешнего президента США Джо Байдена КНР так и не удалось наладить диалог. В октябре Белый дом обнародовал масштабные экспортные ограничения , чтобы не дать Китаю получить доступ к критически важным технологиям по соображениям национальной безопасности, и отказался отменить оставшиеся тарифы, введенные Трампом.