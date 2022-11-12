Замглавы МИД Вершинин: Россия планирует добиться переподключения Россельхозбанка к SWIFT

Россия на переговорах с представителями ООН в Женеве обсуждала вопрос переподключения Россельхозбанка к системе финансовых сообщений SWIFT и планирует добиться решения этого вопроса. Об этом заявил замглавы российского МИД Сергей Вершинин, написало РИА Новости.

«С моей точки зрения, переподключение Россельхозбанка (к SWIFT), который обеспечивает большинство транзакций по сельскохозяйственным операциям, является ключевым вопросом. <...> Мы этот вопрос обсуждали и до этого, вчера очень предметно и долго говорили об этом», — сказал представитель дипломатического ведомства.

По словам Вершинина, в качестве временной меры возможно открывать корреспондентские счета в таких иностранных банках, как Citibank и JPMorgan. Но решение проблемы заключается в полном переподключении Россельхозбанка к SWIFT.

Во второй половине октября газета «Известия» написала, что на фоне ужесточения санкций против России европейские банки массово прекратили принимать SWIFT-переводы из российских банков.

В конце октября сообщалось, что российский коммерческий «Тинькофф Банк» убрал возможность осуществления SWIFT-переводов в валюте в Белоруссию, Грузию, Киргизию, Таджикистан и Монголию.