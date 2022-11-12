The Hill: Россия может воспользоваться задержкой США в торговле нефтью с Латинской Америкой

close
100%
Stefan Sauer/Global Look Press

Россия может воспользоваться заминкой США в торговле нефтью с Латинской Америкой и заполнит пустоту на рынке. Об этом заявил обозреватель The Hill Джеффри Купфер.

«Примерно половина нефтяного экспорта США приходится на Латинскую Америку. В случае ограничений американских поставок РФ может заполнить пустоту на рынке», — отметил Купфер.

По его словам, США собираются ввести запрет на поставки бензина, дизельного топлива и других нефтепродуктов за границу из России. Только в реальной жизни такие действия принесут вред как потребителям в Штатах, так и в Европе. Кроме того, прекращение экспорта повредит Евросоюзу и лишь усилит влияние России.

Он добавил, что из-за прекращения поставок из России цены на нефть все равно взлетят, что положительно скажется на благосостоянии России. Поэтому правительство США должно нести ответственность за принятые решения.

8 ноября в интервью индийскому агентству PTI министр финансов Джанет Йеллен заявила, что Соединенные Штаты надеются, что Индия присоединится к предлагаемому ограничению цены на российскую нефть, и полагают, что страна «выиграет» от этого. По ее словам, целью Вашингтона является «удерживание» цены на российское топливо, сохраняя при этом торговлю нефтью.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть