Россия может воспользоваться заминкой США в торговле нефтью с Латинской Америкой и заполнит пустоту на рынке. Об этом заявил обозреватель The Hill Джеффри Купфер.

«Примерно половина нефтяного экспорта США приходится на Латинскую Америку. В случае ограничений американских поставок РФ может заполнить пустоту на рынке», — отметил Купфер.

По его словам, США собираются ввести запрет на поставки бензина, дизельного топлива и других нефтепродуктов за границу из России. Только в реальной жизни такие действия принесут вред как потребителям в Штатах, так и в Европе. Кроме того, прекращение экспорта повредит Евросоюзу и лишь усилит влияние России.

Он добавил, что из-за прекращения поставок из России цены на нефть все равно взлетят, что положительно скажется на благосостоянии России. Поэтому правительство США должно нести ответственность за принятые решения.

8 ноября в интервью индийскому агентству PTI министр финансов Джанет Йеллен заявила, что Соединенные Штаты надеются, что Индия присоединится к предлагаемому ограничению цены на российскую нефть, и полагают, что страна «выиграет» от этого. По ее словам, целью Вашингтона является «удерживание» цены на российское топливо, сохраняя при этом торговлю нефтью.