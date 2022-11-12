Индекс крупнейших техногигантов Hang Seng на фондовой бирже Гонконга вырос на 7,74% к концу торгов

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Владимир Песня/РИА «Новости»

Индекс Hang Seng Tech, отображающий котировки основных техногигантов на бирже, к закрытию торгов поднялся на 7,74%. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки.

Индекс Hang Seng к концу торгов вырос на 1 244,62 пункта, до отметки 17 325,66. Сводный индекс Hang Seng Tech, отображающий котировки акций 30 крупнейших технологических компаний на бирже, в моменте вырос на 10,05%.

При этом из всех компаний больше всего выросли акции гиганта электронной торговли Alibaba, почти на 12,5%. Акции компании Tencent поднялись на 12,10%. Ценные бумаги крупнейшего китайского доставщика еды Meituan повысились на 12,47%.

При этом показатели акций на бирже в Гонконге улучшились на фоне информации о росте потребительских цен в США по итогам октября на 7,7%. Кроме того, некоторые коронавирусные ограничения в Китае ослабли, что также спровоцировало рост акций.

В конце октября агентство Bloomberg со ссылкой на данные торгов Гонконгской биржи сообщало, что переизбрание Си Цзиньпина на пост генерального секретаря Коммунистической партии Китая на третий срок привело к снижению индекса компаний КНР на 7,3%, до 5019,96 пункта. Этот показатель стал самым низким со времен мирового финансового кризиса 2008 года.

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