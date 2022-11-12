ФРГ может создать госфонд, чтобы обеспечить поставки сырья

ФРГ может создать государственный фонд, чтобы обеспечить поставки в страну сырья. Об этом сообщает агентство Bloomberg, ссылаясь на правительственные документы.

»Германия рассматривает возможность создать государственный фонд, чтобы помочь стране обеспечить и диверсифицировать поставки сырья», — сказано в сообщении.

Ранее газета «Коммерсантъ» писала, что ФРГ решила протестировать альтернативный способ снабжения нефтью нефтеперерабатывающего завода «Роснефти» в Шведте, который ранее ориентировался на сырье из России и получал его по нефтепроводу «Дружба».

До этого вице-канцлер Германии Роберт Хабек заявил, что немецкие власти планируют обеспечить энергоснабжение страны поставками газа из соседних стран и плавучими терминалами сжиженного природного газа (СПГ).

Как заверил канцлер ФРГ Олаф Шольц, что Германия сможет справиться с недостатком энергоресурсов из Российской Федерации и ростом цен на энергетику.