ФРГ может создать госфонд, чтобы обеспечить поставки сырья

Bloomberg: Германия рассматривает возможность создать госфонд для обеспечения поставок сырья

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ФРГ может создать государственный фонд, чтобы обеспечить поставки в страну сырья. Об этом сообщает агентство Bloomberg, ссылаясь на правительственные документы.

»Германия рассматривает возможность создать государственный фонд, чтобы помочь стране обеспечить и диверсифицировать поставки сырья», — сказано в сообщении.

Ранее газета «Коммерсантъ» писала, что ФРГ решила протестировать альтернативный способ снабжения нефтью нефтеперерабатывающего завода «Роснефти» в Шведте, который ранее ориентировался на сырье из России и получал его по нефтепроводу «Дружба».

До этого вице-канцлер Германии Роберт Хабек заявил, что немецкие власти планируют обеспечить энергоснабжение страны поставками газа из соседних стран и плавучими терминалами сжиженного природного газа (СПГ).

Как заверил канцлер ФРГ Олаф Шольц, что Германия сможет справиться с недостатком энергоресурсов из Российской Федерации и ростом цен на энергетику.

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