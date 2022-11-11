Лондонская биржа металлов сообщила, что не будет запрещать поставки из России

На Лондонской бирже металлов (LME) приняли решение не вводить запрет на поставки металлов из России. Об этом говорится в соответствующем материале на сайте биржи.

«LME не предлагает запретить выдачу гарантий на новый российский металл <...>. Таким образом, LME сохранит статус-кво в отношении российского металла», — сказано в сообщении.

29 сентября агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщало, что LME обсудит возможный запрет новых поставок российского металла на свои склады. При этом отмечалось, что LME не планирует предпринимать никаких действий против российских производителей, которые не попали под санкции.

2 сентября от поставок российского алюминия отказалась американская промышленная компания Novelis. Один из крупнейших в мире потребителей этого металла со следующего года не будет использовать российский алюминий для снабжения своих предприятий в Европе.