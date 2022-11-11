Евросоюз и Всемирный банк выделили €1 млрд на инфраструктуру для вывоза зерна из Украины

Европейский инвестиционный банк, Европейский банк реконструкции и развития, Еврокомиссия и Всемирный банк выделили €1 млрд на развитие так называемых «линий солидарности» — сухопутных путей, по которым из Украины в Евросоюз (ЕС) вывозят зерно, а обратно везут топливо и военное снаряжение. Об этом глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен написала на своей странице в Twitter.

«Сегодня мы инвестируем €1 млрд в развитие линий солидарности. Европейская комиссия объединила силы со Всемирным банком, Европейским инвестиционным банком и Европейским банком реконструкции и развития», — написала фон дер Ляйен.

Она отметила, что деньги потратят, в том числе на ремонт дорог и развитие пограничных пунктов на границе с Молдавией для сокращения времени ожидания грузовиков с продуктами.

Во середине октября агентство РИА «Новости» на основе данных платформы ООН Comtrade подсчитало, что страны с развитой экономикой стали главными покупателями украинского зерна в июне — июле 2022 года. На них пришелся 81% от всех поставок.

Во второй половине октября в Совместном координационном центре (СКЦ) рассказали, сколько тонн экспортированного с Украины продовольствия в рамках зерновой сделки отправили в страны с высоким, средним и низким уровнем доходов.