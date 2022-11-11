В Банке России заявили о нулевой комиссии за переводы цифрового рубля для физлиц

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Российский Центробанк предполагает, что комиссию за переводы с использованием цифрового рубля для физических лиц вводить не станут. Об этом заявила первый зампредседателя регулятора Ольга Скоробогатова на форуме Finopolis, написало агентство ТАСС.

«Я думаю, что по физическим лицам переводы (с использованием цифрового рубля) мы сделаем бесплатно», — сказала она.

Для юридических лиц, по словам Скоробогатовой, Банк России установит комиссию не выше, чем при переводе в Системе быстрых платежей (СПБ).

Физические лица могут бесплатно перевести в СПБ сумму, не превышающую 100 тысяч рублей в месяц. В соответствии с нормами, которые установил Банк России, при превышении лимита комиссия кредитной организации не должна превышать 0,5% от размера перевода, но не более 1,5 тысяч рублей.

Ранее 11 ноября первый зампред российского Центробанка Скоробогатова рассказала, что в пилотном тестировании цифрового рубля участвуют уже 15 банков.

Тогда же министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России Максут Шадаев заявил, что Минфицры готово присоединиться к пилотному тестированию цифрового рубля для разработки сервисов.

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