Нидерланды выделят Украине 110 млн евро на подготовку к зиме

Кабмин Нидерландов выделит Украине €110 млн на ремонт домов и закупку газа для зимы

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Yves Herman/Reuters

Кабинет министров Нидерландов выделяет 110 млн евро для подготовки Украины к зиме. Об этом сообщает ТАСС.

В документе утверждается, что данные средства пойдут на организацию убежищ, ремонт водопроводов, домов, закупку газа, продовольствия и электричества. Часть из выделенной суммы напрямую направят на закупку запасных частей для ремонта поврежденной энергетической сети Украины.

В публикации отмечается, что средства выделяются в дополнение к 70 млн евро, которые ранее правительство Нидерландов обещало направить Киеву в октябре 2022 года.

Ранее глава минобороны Нидерландов Кайса Оллонгрен заявила, что страна будет участвовать в программе подготовки и обучения украинских солдат на территории Великобритании в 2023 году. 

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

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