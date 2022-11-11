В МЭР отреагировали на решение США о лишении экономики России рыночного статуса

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Рамиль Ситдиков/РИА «Новости»

Россия может обратиться к процедуре разрешения споров в связи с решением США отозвать статус России как страны с рыночной экономикой. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Минэкономразвития РФ, передает ТАСС.

В ведомстве отметили, что обстоятельства, которые сочли достаточными для пересмотра собственного решения, появились после начала специальной военной операции Российской Федерации на территории Украины. Там считают, что это стало следствием действий ряда государств, и не в последнюю очередь Соединенных Штатов.

В министерстве также не исключили, что «будут задействованы процедуры разрешения споров».

«Это предвзятое и сугубо политическое решение», — отметили в Минэкономразвития.

Ранее Министерство торговли США заявило, что Соединенные Штаты больше не будут считать Россию страной с рыночной экономикой в рамках своих антидемпинговых процессов. В заявлении ведомства подчеркивалось, что это решение «наделяет США способностью использовать всю строгость американского антидемпингового законодательства для корректировки искажений рынка, вызванных все более масштабным вмешательством российского правительства в свою экономику».

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