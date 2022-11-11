Франция и Британия выступили за установление потолка цен на нефть

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Jon Gambrell/AP

Министры иностранных дел Великобритании и Франции Джеймс Клеверли и Катрин Колонна заявили о важности снижения роста цен на энергоносители и ограничения стоимости нефти. Об этом говорится в их совместном заявлении.

«Они подтвердили важность снижения роста цен на энергоносители и [рассматриваемого] G7 потолка цен на нефть», — указано в заявлении.

Министры договорились о сотрудничестве для обеспечения безопасности поставок энергии, а также поприветствовали значительный прогресс в принятии инвестиционного решения по проекту атомной электростанции Sizewell C.

Ранее Reuters со ссылкой на источники и специалистов сферы транспортировки нефти писало, что введение ограничений цен на российскую нефть может привести к кризисной ситуации, при которой груженые танкеры останутся в море без страховки и желающих получить груз. В материале агентства отмечается, что проблема может коснуться танкеров, которые на момент вступления в силу решения о введении потолка цен уже находятся в море и доставляют купленную ранее российскую нефть.

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