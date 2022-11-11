Профессор из Индии Ченой: Нью-Дели не одобрит потолок цен на нефть из России

Индия не поддержит ограничение цен на российскую нефть, хотя и чувствует давление со стороны США по этому поводу. Такое мнение выразила индийский профессор, экс-декан Школы международных исследований Университета Джавахарлала Неру (Нью-Дели), Анурадха Ченой, написало агентство «Прайм».

«Мне кажется, ОПЕК не поддержит эту идею. И Индия не поддержит. Мне кажется, сигналы от индийского правительства заключаются в том, что идея по ограничению цены нефти для России не будет принята», — сказала Ченой.

Она обратила внимание, что США являются крупнейшим представителем рыночной экономики, но при этом хотят установить ограничение цены на российское сырье. По словам профессора, это не рыночный механизм. «Нельзя таким образом контролировать рынок, это нечестно и это никому не пойдет на пользу», — сказала она.

Во второй половине октября министр нефти и природного газа Индии Хардип Сингх Пури заявил, что Нью-Дели собирается рассмотреть предложение Запада по поводу установления потолка цен на российскую нефть.

На этой неделе министр финансов США Джанет Йеллен выразила надежду, что Индия присоединится к предлагаемому ограничению цены на российскую нефть. По ее мнению, страна «выиграет» от этого.

В середине сентября газета The Times of India со ссылкой на источники в индийском Минторге написала, что Индия сэкономила с февраля 2022 года $439,7 млн из-за того, что покупала российскую нефть со скидкой.