Глава Минпромторга России сообщил о наращивании экспорта удобрений в дружественные страны

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Россия наращивает поставки минеральных удобрений в дружественные страны. Об этом сообщил глава российского Минпромторга Денис Мантуров, написал ТАСС.

«Есть дружественные страны, которые традиционно приобретают российские удобрения. Пожалуй, из постоянных потребителей только Европа сейчас отсутствует в списке желающих приобретать нашу продукцию. А так — традиционными покупателями постоянно увеличиваются объемы», — сказал он.

Министр промышленности и торговли назвал Африку в числе стран, которые наращивают объемы покупок. Под традиционными покупателями российских удобрений понимаются еще страны Латинской Америки и Юго-Восточной Азии, в частности, Китай и Индия.

На прошлой неделе посол Таиланда в России Сасиват Вонгсинсават заявил, что королевство направило России список тайских предприятий, которые желают купить российские удобрения. По его словам, Бангкок заинтересован в покупке некоторых продуктов, которые добывают в недрах России.

В середине сентября президент России Владимир Путин заявил, что Москва готова бесплатно передать 300 тыс. тонн своих удобрений в развивающиеся страны.

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