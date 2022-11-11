Евросоюз заменил большую часть выбывшего газа из России за счет импорта СПГ

Евросоюз заменил большую часть выбывшего российского «голубого топлива» импортом сжиженного природного газа (СПГ). Об этом говорится в осеннем экономическом прогнозе Еврокомиссии (ЕК), передает РИА Новости.

«Газовый рынок ЕС успешно заменил значительную часть убывавшего российского газа за счет импорта СПГ», — сказано в документе.

Отмечается, что поставки СПГ из России по трубопроводам серьезно сократились и теперь составляют лишь малую часть от прошлогоднего уровня, который составлял около 7% всего импорта Евросоюза в октябре 2022 года по сравнению с примерно 40% в предыдущие годы.

Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на данные платформы для анализа энергетического рынка EnergyScan сообщало, что Европа сократила потребление газа в октябре на 22% в годовом выражении.

До этого также «Коммерсантъ», ссылаясь на данные сетевых агентств в разных странах, писал, что Евросоюз смог заполнить свои хранилища газа перед наступлением зимы, даже несмотря на полное прекращение поставок топлива со стороны России.