Евросоюз заменил большую часть выбывшего газа из России за счет импорта СПГ

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Michael Weber/imageBROKER.com/Global Look Press

Евросоюз заменил большую часть выбывшего российского «голубого топлива» импортом сжиженного природного газа (СПГ). Об этом говорится в осеннем экономическом прогнозе Еврокомиссии (ЕК), передает РИА Новости.

«Газовый рынок ЕС успешно заменил значительную часть убывавшего российского газа за счет импорта СПГ», — сказано в документе.

Отмечается, что поставки СПГ из России по трубопроводам серьезно сократились и теперь составляют лишь малую часть от прошлогоднего уровня, который составлял около 7% всего импорта Евросоюза в октябре 2022 года по сравнению с примерно 40% в предыдущие годы.

Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на данные платформы для анализа энергетического рынка EnergyScan сообщало, что Европа сократила потребление газа в октябре на 22% в годовом выражении.

До этого также «Коммерсантъ», ссылаясь на данные сетевых агентств в разных странах, писал, что Евросоюз смог заполнить свои хранилища газа перед наступлением зимы, даже несмотря на полное прекращение поставок топлива со стороны России.

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