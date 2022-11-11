«Ведомости»: продажа китайских автомобилей оказалась невыгодной для российских дилеров

Российские дилеры начали продавать китайские автомобили после ухода западных марок, но машины производства КНР оказались не слишком выгодным товаром из-за высоких цен на них. Об этом написала газета «Ведомости» со ссылкой на сообщение председателя совета директоров «БН-моторс» Алексея Подщеколдина.

По его оценке, стоимость китайских автомобилей с начала специальной военной операции (СВО) выросла в среднем в 1,5 раза.

«Дилеры наоткрывали салонов под обещания низких цен, а получили китайские кроссоверы по 3 млн руб. Например, Chery Tiggo 7 в феврале стоил 1,7 млн руб., а в конце апреля приехал уже почти по 3 млн руб. Китайцы сильно подняли цены во время весенней девальвации рубля, но после возвращения курсов к докризисному уровню и ниже цены не изменились», — сказал Подщеколдин.

Председатель совета директоров «БН-моторс» добавил, что время от времени машины приходится продавать ниже закупочной цены, чтобы получить хоть какие-то деньги.

В первой половине сентября пресс-служба аналитического агентства «Автостат» сообщила, что по итогам восьми месяцев 2022 года средняя стоимость автомобиля в России выросла на 22%. Cредневзвешенная цена новой машины составила 2,2 млн рублей.