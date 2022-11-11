В ЦБ рассказали, что в пилотном тестировании цифрового рубля участвуют уже 15 банков

close
100%
Мария Девахина/РИА «Новости»

В пилотном тестировании цифрового рубля участвуют уже 15 банков. Об этом рассказала первый зампред Банка России Ольга Скоробогатова, слова которой приводит РИА Новости.

«10 банков уже разработали свои мобильные приложения и проходят с нами тесты клиентского пути», — добавила представитель ЦБ на форуме Finopolis.

Ранее газета «Известия» писала, что новые операции с цифровым рублем станут доступны россиянам, заявки на участие в тестовой группе подали МКБ, РСХБ и финтехкомпания «Лайтхаус». В материале говорится, что с помощью цифрового рубля россияне смогут заключать смарт-контракты на блокчейне, проводить расчеты по сделкам с цифровыми финансовыми активами без задержек и оплачивать товары офлайн, имея возможность восстановить средства при потере устройства.

Открытие цифровых кошельков в настоящее время активно тестируется на платформе Банка России. В ЦБ отметили, что также проходит тесты пополнения кошельков, оплаты товаров и услуг, а также переводы.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть