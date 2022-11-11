В ЦБ рассказали, что в пилотном тестировании цифрового рубля участвуют уже 15 банков

В пилотном тестировании цифрового рубля участвуют уже 15 банков. Об этом рассказала первый зампред Банка России Ольга Скоробогатова, слова которой приводит РИА Новости.

«10 банков уже разработали свои мобильные приложения и проходят с нами тесты клиентского пути», — добавила представитель ЦБ на форуме Finopolis.

Ранее газета «Известия» писала, что новые операции с цифровым рублем станут доступны россиянам, заявки на участие в тестовой группе подали МКБ, РСХБ и финтехкомпания «Лайтхаус». В материале говорится, что с помощью цифрового рубля россияне смогут заключать смарт-контракты на блокчейне, проводить расчеты по сделкам с цифровыми финансовыми активами без задержек и оплачивать товары офлайн, имея возможность восстановить средства при потере устройства.

Открытие цифровых кошельков в настоящее время активно тестируется на платформе Банка России. В ЦБ отметили, что также проходит тесты пополнения кошельков, оплаты товаров и услуг, а также переводы.