Bloomberg: рыночная стоимость Apple за день выросла на рекордные $190,9 млрд

Ценные бумаги корпорации Apple выросли в цене на 8,9% от начала торгового дня, увеличив рыночную стоимость компании на $190,9 млрд, до $2,34 трлн. Это стало рекордным дневным увеличением капитализации среди всех американских компаний, написало агентство Bloomberg.

Акции Apple подорожали на фоне позитивного настроения на американских биржах из-за опубликованных 10 ноября данных по инфляции в США. Накануне американское Минтруда сообщило, что рост потребительских цен в стране по итогам октября снизился до 7,7% в годовом выражении при прогнозе в 8%.

На этой неделе агентство Bloomberg написало, что крупнейшая компания на рынке электронной коммерции Amazon стала первой в мире публичной организацией, которая потеряла $1 трлн рыночной стоимости.

Во второй половине октября стало известно, что самые богатые люди Китая потеряли $9 млрд из-за падения акций их компаний, которое последовало за переизбранием Си Цзиньпина генеральным секретарем ЦК Коммунистической партии Китая на третий срок.

В конце октября журнал Forbes сообщил, что состояние главы корпорации Meta (признана в РФ экстремистской, владеет запрещенными в России социальными сетями Facebook и Instagram) Марка Цукерберга сократилось на $11 млрд после значительного обвала акций компании на фоне публикации квартальной отчетности.