Курс доллара на Мосбирже падал ниже 60 рублей впервые с начала октября

Курс доллара в ходе торгов на Московской бирже кратковременно опускался ниже 60 рублей, до 59,98 рубля. Это произошло впервые с 6 октября, однако ближе к разгару дневной сессии котировки слегка отыграли утренний спад, свидетельствуют данные площадки.

По состоянию на 14:21 мск, курс американской валюты к российской поднялся до 60,12 рубля за доллар. Но преодолеть падение к уровню закрытия торгов 10 ноября доллару не удалось — котировки днем 11 числа опустились на 0,4%.

При этом курс евро к данному времени поднялся на 0,83% — до 61,72 рубля. Индекс Мосбиржи рос на 0,29% — до 2216,11 пункта, долларовый индекс РТС — на 0,82%, до 1160,37 пункта, свидетельствуют данные торгов на 14:40 мск.

11 ноября глава Сбербанка Герман Греф заявил, что курс американской валюты 50 рублей за доллар станет критическим для российской экономики. В то же время нынешний курс доллара никого «не убивает». Ни одна из отраслей производства в стране пока не демонстрирует убыточность, а экспортеры по-прежнему продолжают получать «хорошие» прибыли.