Центробанк допустил уголовные риски для держателей акций Meta*

Держателей акций американской компании Meta (признана в России экстремистской и запрещена) Platforms (признана экстремисткой в России и запрещена) после закрытия торгов ее ценными бумагами на СПБ Бирже могут ждать уголовные риски. Однако это произойдет только в случае признания Центробанком акций Meta экстремистскими вложениями, приводит слова заместителя председателя валютного регулятора Владимира Чистюхина ТАСС.

Пятница, 11 ноября, станет последним днем торгов акциями Meta на СПБ Бирже. Операции с ценными бумагами американской компании будут недоступны участникам площадки уже с 14 числа текущего месяца.

«Уголовные риски могут грозить после того, когда легальный статус держателей бумаг будет уточнен. Нам сначала нужно решить, будем ли мы считать акции Meta именно экстремистскими вложениями. Если это будет признано так, то, наверное, будут какие-то ограничения», — заявил Чистюхин в кулуарах форума инновационных финансовых технологий Finopolis.

В то же время он уточнил, что решение о прекращении торгов акциями Meta до определения легального статуса ценных бумаг компании было обусловлено рисками юридических санкций или ввода ограничений регулирующими органами.

«Комплаенс-риск возникает сразу же. Ведь, к примеру, часть иностранных государств ограничивают трансграничные расчеты не потому, что есть какие-то санкции, а потому, что их compliance на всякий случай считает, что не плохо было бы ограничить общение с той или иной российской компанией», — объяснил он.

21 марта Тверской суд Москвы запретил в России Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) и Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), принадлежащие американской компании Meta, за экстремистскую деятельность. 11 октября Росфинмониторинг внес уже саму Meta в список экстремистских организаций. В перечне компанию указали как Meta Platforms Inc.