Тинькофф стал лучшим работодателем среди финансовых и финтех компаний России по мнению РБК

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Евгений Биятов/РИА «Новости»

РБК опубликовал первый «Рейтинг работодателей России», в котором Тинькофф стал лидером среди финансовых и финтех компаний.

В рейтинге РБК компании-работодатели оценивались по нескольким критериям: сотрудники и условия труда (средняя зарплата, текучесть персонала, инвестиции в обучение сотрудников и тд), эффективность бизнеса, социальная ответственность (благотворительные проекты, охрана окружающей среды), деловая репутация компании, а также надежность бизнеса.

Тинькофф стал единственной компанией, которая вошла в Топ-10 рейтинга в категории «Финансы и страхование». В то же время, по мнению различных международных исследовательских агентств, Тинькофф является одной из лучших финтех-компаний мира. В рейтинге РБК лишь три компании IT-сферы попали в первую десятку. Первое место в общем зачете заняла «Лаборатория Касперского». Далее идет Тинькофф, заняв 7 место, и почти замыкает Топ-10 рейтинга Яндекс – 9 место.

Ранее Тинькофф несколько лет подряд входил в число лучших работодателей России по версии рейтингов Forbes и HeadHunter.

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