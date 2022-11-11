Песков: отказ США считать экономику РФ рыночной не ведет к стабилизации на мировых рынках

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Кирилл Каллиников/РИА «Новости»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что решение Соединенных Штатов прекратить считать РФ рыночной экономикой не способствует стабилизации на мировых экономических рынках. Об этом он сообщил во время брифинга с журналистами.

«Вместе с этим мы видим растущее понимание, в меньшей степени в Америке, в большей степени в Европе, растущее понимание того, что эти санкции не смогли дестабилизировать российскую экономику, но вносят изрядную турбулентность в экономику, прежде всего европейскую. То есть американцы резистентны, хотя тоже страдают от инфляции из-за хаоса на энергетическом рынке», — сказал он.

Представитель Кремля также отметил, что соответствующее решение американской стороны является продолжением давления на Россию.

Накануне Министерство торговли США сообщало, что Соединенные Штаты больше не будут считать РФ страной с рыночной экономикой в рамках своих антидемпинговых процессов.

В документе Минторга уточняется, что такое решение «наделяет США способностью использовать всю строгость американского антидемпингового законодательства для корректировки искажений рынка, вызванных все более масштабным вмешательством российского правительства в свою экономику».

Ранее посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов назвал противоречащим логике заявление Минторга США о лишении Российской Федерации статуса страны с рыночной экономикой.

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