МВФ начал переговоры с Украиной после запроса многомиллиардной помощи

Международный валютный фонд (МВФ) приступил к онлайн-переговорам с Киевом после запроса Украины о новой многомиллиардной программе помощи. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на заявление организации.

«Миссия МВФ под руководством (главы миссии МВФ на Украине. — «Газета.Ru») Гэвина Грея сегодня начинает обсуждение политики с украинскими властями в ответ на их просьбу о мониторинге программы с участием исполнительного совета на основе итогов встреч, состоявшихся в прошлом месяце в австрийской Вене. Миссия будет проводить встречи в виртуальном формате», — сказано в сообщении.

По данным агентства Bloomberg, дискуссии будут проводиться в связи с просьбой Украины МВФ о предоставлении Киеву новой программы помощи на несколько миллиардов., — сказано в заявлении.

Как отмечает Bloomberg, ранее председатель Национального банка Украины Андрей Пышный заявлял, что переговоры пройдут с 11 по 17 ноября.

Ранее директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристалина Георгиева заявила, что Украине в 2023 году потребуется в худшем случае $5 млрд ежемесячной финансовой поддержки.