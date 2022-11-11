Песков не стал анонсировать возможные решения по зерновой сделке на переговорах РФ и ООН в Женеве

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Илья Наймушин/РИА «Новости»

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе брифинга не стал анонсировать возможные решения по зерновой сделке в рамках переговоров РФ и ООН в Женеве, которые состоятся в пятницу.

По словам Пескова, Кремль не будет анонсировать никаких решений по зерновой сделке, но переговоры по этой теме продолжаются.

«Нам необходимо решать ряд вопросов, связанных с известной частью так называемой «зерновой сделки», которая касается нас. Здесь есть встречное понимание со стороны наших визави в ООН. Поэтому ведётся работа в этом направлении», — сказал Песков.

Ранее глава МИД Конго Жан-Клод Гакоссо называл лицемерием поставки зерна в Европу вместо Африки. Министр отметил, что положительно относится к зерновой сделке, но призвал не драматизировать ситуацию в Африке.

Гакоссо добавил, что заявления о том, что африканцы умрут с голоду без зерна, являются примером пропаганды.

До этого замминистра инфраструктуры Украины Юрий Васьков говорил, что украинская сторона предложила ООН и Турции продлить зерновую сделку на год.

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