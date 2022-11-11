В Сбербанке стартует Зеленая неделя для бизнеса

В Сбербанке с 11 по 17 ноября пройдет Зеленая неделя для бизнеса, во время которой банк проведет акции для корпоративных клиентов и самозанятых.

При открытии расчетного счета новые клиенты получат скидку на 6 месяцев обслуживания (первый месяц за 1 рубль и еще 5 месяцев со скидкой 50%) при подключении пакетов услуг «Набирая обороты», «Полным ходом», «Только для ИП». А также повышенный кешбэк 10% на все покупки по дебетовым бизнес-картам до конца года.

Новым клиентам Сбербанка, ведущим внешнеэкономическую деятельность в рублях, доступен «Валютный контроль за 1 рубль» при заведении на обслуживание внешнеторгового контракта и совершении по нему платежа в рублях до 30 ноября. При сумме платежей от 850 тыс. рублей за прошедший месяц льготные условия по валютному контролю сохраняются на следующий промопериод. Максимальный льготный период может составлять до 4 месяцев.

Самозанятые смогут получить скидку 55% на юридические консультации без анализа документов по некоторым тематикам и скидку 25% на годовые подписки от СберПрава с круглосуточной поддержкой юристов.

Также Сбер предложит скидки и специальные условия на свои продукты.

Сбер уже пятый год к своему дню рождения проводит Зеленую неделю — акцию с выгодными и полезными предложениями для бизнеса, в рамках которой новые и действующие клиенты могут воспользоваться не только специальными условиями по банковским продуктам, но и скидками от компаний группы Сбера.