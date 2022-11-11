В Литве посчитали, во сколько обойдется Вильнюсу проведение саммита НАТО

МИД Литвы: саммит НАТО обойдется Вильнюсу в €38 млн

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Lithuanian Ministry of Foreign

Проведение саммита НАТО в июле 2023 года обойдется Литве в €38 млн, сообщила пресс-служба латвийского МИД.

Изначально планировалось, что расходы на проведение саммита составят €30 млн, однако сумма была пересчитана, указали в ведомстве. Отмечается, что большая часть этих средств «находится в распоряжении МИД», около трети выделят Службе охраны руководства, МВД и Минобороны Латвии.

В МИД также указали, что подготовка к саммиту идет по плану, утвержденному правительственной рабочей группой. Сейчас проводятся закупки, планируется логистика, а также заключаются договоры с поставщиками услуг, отметили в министерстве.

Саммит НАТО планируется на 11–12 июля 2023 года. Ожидается, что в нем примут участие делегации 40 стран.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что в ходе саммита лидеры стран альянса обсудят значительное увеличение расходов на оборону, также продолжение помощи Украине.

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