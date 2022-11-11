ВТБ запустил новый сервис трансграничных переводов в СНГ по номеру карты

close
100%
Depositphotos

Банк ВТБ запустил трансграничные переводы в страны СНГ по номеру карт национальных платежных систем этих государств. Слова члена правления кредитной организации Святослава Островского приводит ТАСС.

«Клиенты ВТБ могут отправить деньги на карты национальных платежных систем соседних государств, в том числе Армении, Белоруссии, Киргизии», — заявил Островский в ходе выступления на форуме инновационных финансовых технологий Finopolis.

По его словам, для осуществления переводов в страны ближнего зарубежья пользователям приложения и интернет-банка «ВТБ онлайн» достаточно будет указать номер карты получателя и его инициалы (ФИО). Скорость перевода окажется «мгновенной».

В то же время лимиты по подобным операциям составят до 150 тыс. рублей в сутки и до 300 тыс. рублей в месяц. За осуществление перевода банк будет взимать с клиента комиссию в размере 1% от суммы перевода. Однако сумма операции не должна быть ниже 50 рублей, уточнил Островский.

20 октября российские банки заявили о росте переводов за рубеж после начала мобилизации, объявленной в стране 21 сентября. В общей сложности клиенты ВТБ перевели в страны СНГ более 6,3 млрд рублей и совершили 13 тыс. трансграничных переводов. У клиентов Тинькофф Банка самыми востребованными направлениями для подобных операций стали Узбекистан и Таджикистан.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть