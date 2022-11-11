ВТБ запустил новый сервис трансграничных переводов в СНГ по номеру карты

Банк ВТБ запустил трансграничные переводы в страны СНГ по номеру карт национальных платежных систем этих государств. Слова члена правления кредитной организации Святослава Островского приводит ТАСС.

«Клиенты ВТБ могут отправить деньги на карты национальных платежных систем соседних государств, в том числе Армении, Белоруссии, Киргизии», — заявил Островский в ходе выступления на форуме инновационных финансовых технологий Finopolis.

По его словам, для осуществления переводов в страны ближнего зарубежья пользователям приложения и интернет-банка «ВТБ онлайн» достаточно будет указать номер карты получателя и его инициалы (ФИО). Скорость перевода окажется «мгновенной».

В то же время лимиты по подобным операциям составят до 150 тыс. рублей в сутки и до 300 тыс. рублей в месяц. За осуществление перевода банк будет взимать с клиента комиссию в размере 1% от суммы перевода. Однако сумма операции не должна быть ниже 50 рублей, уточнил Островский.

20 октября российские банки заявили о росте переводов за рубеж после начала мобилизации, объявленной в стране 21 сентября. В общей сложности клиенты ВТБ перевели в страны СНГ более 6,3 млрд рублей и совершили 13 тыс. трансграничных переводов. У клиентов Тинькофф Банка самыми востребованными направлениями для подобных операций стали Узбекистан и Таджикистан.