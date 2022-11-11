Премьер Венгрии Орбан: санкции ЕС ослабляют не российскую, а европейскую экономику

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Евросоюз хочет ослабить Россию санкциями, однако на деле происходит обратное. Об этом он сообщил на саммите лидеров стран Организации тюркских государств в Самарканде, передает РИА Новости.

«Мы знаем, что Евросоюз решил ввести очень жесткие санкции против России, эти санкции, по сути, только усугубляют ситуацию. Этими санкциями намереваются ослабить Россию и принудить к миру, но происходит как раз обратное», — сказал Орбан.

Он отметил, что ослабляется «не российская, а европейская экономика», которая «стремительно двигается к рецессии».

Ранее бельгийский сенатор Ален Детекс заявлял, что ЕС больше не должен идти на поводу у США, которые ведут Евросоюз «к разрушительному конфликту» с Россией. По его мнению, в интересах Европы и ее жителей следует «отказаться от жесткой линии» украинского президента Владимира Зеленского, договориться с РФ «о разделе Украины» и снять антироссийские санкции.

11 ноября Politico сообщало, что власти Соединенных Штатов все больше обеспокоены возможным прекращением поддержки антироссийской кампании Вашингтона со стороны Евросоюза. По информации издания, в Европе растет недовольство на фоне ухудшения экономической ситуации, в чем ряд государств обвиняют американскую сторону.

В настоящее время на Украине продолжается специальная операция Вооруженных сил РФ. О ее начале 24 февраля объявил президент России Владимир Путин.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.