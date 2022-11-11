NielsenIQ: торговые сети в сентябре недополучили от скидочных продаж рекордные 76 млрд рублей

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«Газета.Ru»

Недополученные доходы торговых сетей и поставщиков от продажи продуктов питания со скидками в офлайне в сентябре достигли 76 млрд руб. Этот показатель стал рекордным с начала 2022 года, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на данные исследования компании NielsenIQ.

«Недополученные доходы торговых сетей и поставщиков от продажи продуктов питания со скидками в офлайне в сентябре достигли 76 млрд руб., что стало рекордом с начала этого года», — говорится в материале.

В то же время за год размер инвестиций участников рынка в промо выросли на 12% в сегменте продовольственных товаров. Однако торговые сети столкнулись с недополучением денежных средств не только в данной категории продукции. В непродовольственном сегменте участники рынка недополучили рекордные с начала года 10 млрд руб., уточняется в статье.

При этом до конца года ожидается рост числа продаж товаров и продуктов питания со скидками. Это обусловлено тем, что для большинства россиян цена является главным фактором при выборе той или иной продукции, заявил гендиректор «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров.

«Гонку промо крупнейших сетей также подстегивает развитие онлайн-продаж, где доля товаров со скидками традиционно выше. В октябре — ноябре доля промо на рынке товаров повседневного спроса может обновить рекорд за всю историю», — заключил Бурмистров.

5 сентября газета «Ведомости» со ссылкой на данные аналитической компании Infoline сообщила о росте финансовой выручки крупнейших российских ретейлеров. Лидером по этому показателю стала X5 Group, совокупная прибыль которой по итогам первого полугодия выросла на 18,8% и достигла 1,35 трлн руб.

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