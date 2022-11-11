«Известия»: политики Финляндии предлагают отменить второе гражданство для россиян

В Финляндии политики предлагают отменить второе гражданство для россиян. Как пишут «Известия», это связано с намерением ужесточить ограничения в отношении к Москве.

«Предложения пересмотреть отношение к институту двойного гражданства, в частности, в отношении обладателей российских паспортов, периодически выдвигаемые отдельными финскими политиками», — говорится в материале.

Также издание пишет, что таким образом европейская страна хочет привлечь внимание СМИ.

Ранее сообщалось, что финские власти ужесточат использование беспилотников в стране. Согласно новому закону, финские власти смогут создать воздушное пространство, в котором беспилотники будут летать еще более контролируемо при участии различных служб. Предлагается внести соответствующие изменения в Закон об авиации и Закон о транспортных услугах.