Поставки вина из Узбекистана в Россию резко выросли

Узбекистан вырвался в лидеры по темпам роста импорта вина в Россию по итогам трех кварталов текущего года, пишет «Коммерсантъ».

По данным газеты, за этот период из страны ввезено почти 847 тыс. литров тихих и крепленых вин, что в 4,5 раза превышает показатели годичной давности. При этом отмечается, что основной объем, а именно более 515 тыс. литров, пришелся на поставки в третьем квартале.

Участники рынка рассказали, что наибольшую часть алкоголя из Узбекистана импортировало ООО «Винно-коньячный трест» (ВКТ), а меньшую часть — «Мистраль Алко», который в основном известен как поставщик абхазских вин в Россию.

Директор по импорту Fort Дарья Сологуб напомнила, что Узбекистан был крупным поставщиком столового винограда в СССР, а сейчас там начали делать и вино. Она добавила, что переоснащение индустрии является долгим процессом, поэтому сейчас качество вин среднее, но отметила, что потребитель для экономии может постепенно переходить на бюджетные вина.

Второе место по поставкам вина в с января по сентябрь текущего года РФ заняла Южная Осетия, чьи поставки год к году выросли почти на 50%.

В октябре издание РБК писало, что Новая Зеландия решила запретить поставки вина в Россию, причем 90% импорта приходилось на популярный у россиян сорт совиньон блан.