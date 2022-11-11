«Страна.ua»: банковскую систему Украины подготавливают к долгому отсутствию электричества

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Reuters

Украинскую банковскую систему подготавливают к полному отключению электроэнергии (блэкауту), сообщает издание «Страна.ua», ссылаясь на внутренний циркуляр Национального банка Украины (НБУ).

Документ содержит «сценарии, в которых на срок от нескольких суток до месяца не гарантируется стабильное обеспечение городов и регионов Украины электрической энергией,» и рассчитан на 14 системно важных банков.

Таким образом Нацбанк обязал оповещенные финучреждения закупить и установить резервные источники электропитания, дизельные электростанции и топливо для работы центров обработки данных не менее семи дней с постоянным пополнением запасов.

7 ноября энергохолдинг ДТЭК сообщил об экстренных отключениях электроэнергии в Киеве. Тогда же исполнительный директор энергохолдинга Дмитрий Сахарук заявил, что аварийные отключения электроэнергии будут применяться еще две недели.

1 ноября на сайте президента Украины Владимира Зеленского появилось заявление о серьезных повреждениях около 40% энергетической инфраструктуры страны.

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