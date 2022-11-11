The Information: Маск не исключил банкротства Twitter

Американский предприниматель Илон Маск не исключил банкротства недавно приобретенной им компании Twitter. Об этом пишет издание The Information.

По его данным, миллиардер сообщил об этом 10 ноября сотрудникам компании.

Банкротство, по прогнозам Маска, возможно, если социальная сеть не сможет зарабатывать больше средств. Кроме того, бизнесмен сообщил, что в 2023 году Twitter может столкнуться с оттоком средств в несколько миллиардов долларов.

Ранее Bloomberg сослалось на письмо Маска сотрудникам, в котором тот сообщил о том, что у него нет идей, как можно «подсластить пилюлю», в связи с текущей экономической ситуацией, которая особенно сильно задевает компании вроде Twitter, живущие за счет рекламы.

В свою очередь публично Маск 9 ноября заявил, что социальная сеть в ближайшие месяцы будет делать «много глупостей».