Немецкие метеорологи спрогнозировали теплый зимний сезон в Германии

Метеорологическая служба Германии (DWD) спрогнозировала теплые декабрь, январь и февраль в стране. Сообщение об этом опубликовали на сайте организации.

«Средняя температура предстоящей зимой может оказаться в районе двух градусов (тепла)», — спрогнозировали метеорологи.

Если прогноз осуществится, предстоящая зима станет для Германии одной из самых теплых с 1991 года.

На прошлой неделе агентство Bloomberg сообщило, что синоптики спрогнозировали относительно теплый ноябрь в 2022 году, в связи с чем запасы газа в европейских подземных газовых хранилищах (ПГХ) будут расходовать не так быстро.

Накануне аналитики Центра развития энергетики (ЦРЭ) написали в новом отчете, что Евросоюзу (ЕС) предстоит пройти самый сложный зимний сезон со времен Второй мировой войны.

Ранее 10 ноября пресс-служба платформы для анализа энергетического рынка EnergyScan сообщила, что Европа сократила потребление газа в октябре на 22% в годовом выражении. Расход газа сократился, потому что домохозяйства в прошлом месяце реже включали отопление из-за теплой погоды.